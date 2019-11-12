2019-11-12T14:01:30+03:00
Происшествия

"За понты": Дагестанцев с огромным арсеналом оружия выцепили из свадебного кортежа

Мужчинам грозит уголовный срок
Антон ШАПОВАЛОВ
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Дагестанцев с огромным арсеналом оружия выцепили из свадебного кортежаДагестанцев с огромным арсеналом оружия выцепили из свадебного кортежаФото: СОЦСЕТИ
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Двух жителей Кизляра задержали по подозрению в незаконном хранении оружия. Молодые люди ехали в свадебном кортеже и кичились своим арсеналом. За что и поплатились. Об инциденте подробно рассказывают в пресс-службе МВД по Дагестану.

Задержание вооруженных лихачей. Видео: МВД по Дагестану.

Задержанные и их окружение выкладывали в социальные сети видео- и фотоматериалы о том, какой арсенал хранится в "Приоре" без номеров.

- Не двигайтесь за этими парнями! - шутили операторы, снимая, как молодые люди поднимают оружие в воздух, не скрывая улыбки.

Оружие задержанных

Оружие задержанных

Сотрудники МВД впоследствии нашли эту машину и в ходе погони остановили ее. В салоне и багажнике нашли три охотничьих карабина: «Сайга МК», «Вепрь 12 Молот» и «ОС АК 103». Кроме этого, в боковые кармашки дверей были усыпаны патронами, а у третьего человека - пассажира сзади - изъяли газовый пистолет "ИЖ-79".

Мало того, что оружие хранилось не по правилам - у владельцев не оказалось нужных документов.

- По признакам состава преступления в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

Номера они прятали в багажнике

Номера они прятали в багажнике

ИСТОЧНИК KP.RU

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