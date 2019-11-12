В Ставрополь приехало жить 15 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:42 2019-11-12T14:46:16+03:00

Всего в городе сейчас проживает 452 646 человек

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Больше 15 тысяч новых жителей появилось в Ставрополе в 2019 году. И это в два раза больше, чем в прошлом году, по данным статистики, сообщает пресс-служба администрации города.

А если вычесть из этой цифры число выбывших, которых в этом году меньше на 349 человек, чем в прошлом году, то общий приток составил 6847 человек.

Стало больше и собственного населения города на 799 человек, в 2019 году на свет появилось 3514 малышей.

Всего на 1 сентября в Ставрополе проживало 445,0 тыс. человек, с начала года цифра выросла на 7 646 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU