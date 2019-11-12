Ставропольская учительница встретилась с президентом страны

СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-12T15:06:47+03:00

И облачила его в студенческую курту

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Во время Всероссийского слета строительных студенческих отрядов ставропольская учительница встретилась с Президентов страны Владимиром Путиным.

Татьяна Криулина, преподающая в 50 школе Ставрополя, известна как комиссар студенческого отряда «Ритм» педагогического института и победитель краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» в номинации «Шаг в профессию».

Она рассказала "Ставропольской правде", что в Москве получился дружеский разговор с главой государства. Ставропольская учительница рассказала Путину о работе педагогических студотрядов в Крыму, в Севастополе и у нас на Ставрополье. И дала ему примерить форменную стройотрядовскую куртку, в которой он сфотографировался со всеми участниками встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU