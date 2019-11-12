Ставропольская учительница встретилась с президентом страны
Во время Всероссийского слета строительных студенческих отрядов ставропольская учительница встретилась с Президентов страны Владимиром Путиным.
Татьяна Криулина, преподающая в 50 школе Ставрополя, известна как комиссар студенческого отряда «Ритм» педагогического института и победитель краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» в номинации «Шаг в профессию».
Она рассказала "Ставропольской правде", что в Москве получился дружеский разговор с главой государства. Ставропольская учительница рассказала Путину о работе педагогических студотрядов в Крыму, в Севастополе и у нас на Ставрополье. И дала ему примерить форменную стройотрядовскую куртку, в которой он сфотографировался со всеми участниками встречи.
ИСТОЧНИК KP.RU