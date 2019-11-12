На незаконный карьер пожаловались жители Кочубеевского района

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-12T16:31:20+03:00

С апреля неизвестные добывают песок и гравий

Изменить размер текста: A A

Жители Кочубеевского района пожаловались властям на незаконную добычу песка и гравия, пишет Newstracker.

Неподалеку от станицы Барсуковская происходит разрытие карьера на землях, предназначенных для сельскохозяйственных работ. Кроме того, рядом находится государственный заказник «Татарский лес».

«Возникает угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в силу того, что котлованы роются без проекта, без проверок и необходимых заключений», - считают местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU