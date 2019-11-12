Появилось фото с места поисков пропавшей 16-летней ставропольчанки

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-12T16:50:31+03:00

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Правоохранители, спасатели, волонтеры и все неравнодушные ставропольцы продолжают поиски пропавшей 16-летней школьницы Аурики Толстовой.

Ход расследования лично контролирует руководитель следственного управления СК России по региону Игорь Иванов. Он выехал и находится на месте обнаружения телефона, где сейчас ведутся поисковые и следственные мероприятия.

Напомним, что в связи с безвестным исчезновением школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

Аурика Толстова пропала накануне, 11 ноября, утром. Девочка отправилась на городской этап олимпиады по астрономии. До школы, где должно было пройти интеллектуальное состязание, она не дошла.

ИСТОЧНИК KP.RU