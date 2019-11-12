2019-11-12T17:21:34+03:00
Происшествия

Видео: Машина сгорела в Ставрополе на трассе

Пламя простиралось на несколько метров в высоту
Полина ШАПОШНИКОВА
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Днем по улице Доваторцев в Ставрополе загорелась машина. Автомобиль в районе Стелы был припаркован прямо у пешеходного перехода рядом с автомагазином. Видео происшествия сняли очевидцы. Заметно, что у полыхающего транспорта открыт капот, из него валит дым, а само пламя простирается на несколько метров вверх.

На тушение выехало несколько пожарных машин. Огонь уже ликвидирован, отечественная легковушка значительно повреждена. О причинах возгорания в ГУ МЧС РФ по СК не сообщается.

Спецэффектов не надо: в Ставрополе полыхает легковушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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