Видео: Машина сгорела в Ставрополе на трассе
Пламя простиралось на несколько метров в высоту
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Днем по улице Доваторцев в Ставрополе загорелась машина. Автомобиль в районе Стелы был припаркован прямо у пешеходного перехода рядом с автомагазином. Видео происшествия сняли очевидцы. Заметно, что у полыхающего транспорта открыт капот, из него валит дым, а само пламя простирается на несколько метров вверх.
На тушение выехало несколько пожарных машин. Огонь уже ликвидирован, отечественная легковушка значительно повреждена. О причинах возгорания в ГУ МЧС РФ по СК не сообщается.
Спецэффектов не надо: в Ставрополе полыхает легковушка.
ИСТОЧНИК KP.RU