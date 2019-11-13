2019-11-13T09:54:07+03:00
Происшествия

Главбух интерната в Махачкале похитила 44 млн рублей

Деньги шли ей и другим избранным сотрудникам на зарплату
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Махачкале работников школы-интерната подозревают в хищении свыше 44 млн рублей. Дело о мошенничество заведено на главного бухгалтера, которая начисляла себе и замам директора зарплату побольше.

С января 2017 года по май этого в коррекционной школе незаконно ушло 44, 39 млн из зарплатного фонда. Прокуратура полагает, что главбух начисляла 25, 506 млн рублей на карты людям, которые даже не работали в интернате, не обидела она и себя, разделив с заместителями директора 18,884 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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