Главбух интерната в Махачкале похитила 44 млн рублей
Деньги шли ей и другим избранным сотрудникам на зарплату
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В Махачкале работников школы-интерната подозревают в хищении свыше 44 млн рублей. Дело о мошенничество заведено на главного бухгалтера, которая начисляла себе и замам директора зарплату побольше.
С января 2017 года по май этого в коррекционной школе незаконно ушло 44, 39 млн из зарплатного фонда. Прокуратура полагает, что главбух начисляла 25, 506 млн рублей на карты людям, которые даже не работали в интернате, не обидела она и себя, разделив с заместителями директора 18,884 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU