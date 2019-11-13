В Ставрополе откроют бесплатный каток с диджеем
13 декабря пройдет открытие ледового пространства
Фото: комитет культуры администрации Ставрополя
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Подробности появления ледового катка на площади Ленина в Ставрополе раскрыли в мэрии. Дети смогут кататься на коньках совершенно бесплатно.
А также покорять 1500 квадратных метров ледового пространства будет все желающие.
Так помещение будет выглядеть внутри
Но и это еще не все подарки. Каждые выходные для горожан будут устраивать вечеринку под 12-метровым куполом. До 3 ночи на льду будет крутить популярные треки DJ.
Запуск катка назначен на 13 декабря.
Всю зиму желающие будут кататься под волшебным куполом катка
ИСТОЧНИК KP.RU