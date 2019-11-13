В Ставрополе откроют бесплатный каток с диджеем

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-13T10:06:49+03:00

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Подробности появления ледового катка на площади Ленина в Ставрополе раскрыли в мэрии. Дети смогут кататься на коньках совершенно бесплатно.

А также покорять 1500 квадратных метров ледового пространства будет все желающие.

Так помещение будет выглядеть внутри

Но и это еще не все подарки. Каждые выходные для горожан будут устраивать вечеринку под 12-метровым куполом. До 3 ночи на льду будет крутить популярные треки DJ.

Запуск катка назначен на 13 декабря.

Всю зиму желающие будут кататься под волшебным куполом катка

ИСТОЧНИК KP.RU