2019-11-13T10:06:49+03:00
Общество

В Ставрополе откроют бесплатный каток с диджеем

13 декабря пройдет открытие ледового пространства
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: комитет культуры администрации СтаврополяФото: комитет культуры администрации Ставрополя
Изменить размер текста:

Подробности появления ледового катка на площади Ленина в Ставрополе раскрыли в мэрии. Дети смогут кататься на коньках совершенно бесплатно.

А также покорять 1500 квадратных метров ледового пространства будет все желающие.

Так помещение будет выглядеть внутри

Так помещение будет выглядеть внутри

Но и это еще не все подарки. Каждые выходные для горожан будут устраивать вечеринку под 12-метровым куполом. До 3 ночи на льду будет крутить популярные треки DJ.

Запуск катка назначен на 13 декабря.

Всю зиму желающие будут кататься под волшебным куполом катка

Всю зиму желающие будут кататься под волшебным куполом катка

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скандальное видео с «закаливанием младенца» прокомментировали в Чечне
В СКФО живет меньше всего семей, способных снять квартиру
Более 160 тысяч туристов посетило Чечню за 9 месяцев этого года
В Подмосковье уроженец КБР хранил почти полтора килограммов тяжелых наркотиков
На Ставрополье ищут очевидцев смертельного ДТП
Шквалистый ветер на Ставрополье спрогнозировали синоптики
Дагестанский журналист проведет Новый год под стражей
Полномочия минстроя Ставрополья расширили после увольнения главы ведомства
Раннемусульманское кладбище и древний башенный комплекс обнаружили в Ингушетии
Главбух интерната в Махачкале похитила 44 млн рублей
Поиски пропавшей без вести Аурики не прекратятся и ночью
«Поиски не прекратятся, пока не найдем»: Найти 16-летнюю Аурику, съехались жители разных районов Ставрополья