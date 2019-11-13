Раннемусульманское кладбище и древний башенный комплекс обнаружили в Ингушетии

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-13T10:13:43+03:00

Ранее группа археологов нашла в горах Ингушетии неизвестную древнюю мечеть и руинированную башню

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Уникальные находки продолжают удивлять сотрудников Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

Так, на днях археологи обнаружили в горном Джейрахском районе Ингушетии раннемусульманское кладбище с девятью мавзолеями и древний башенный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Как рассказали сотрудники заповедника, две сигнально-сторожевые боевые башни комплекса расположены на очень крутом обрывистом скалистом гребне Кавказского хребта, у слияния трех рек, на древней караванной дороге, идущей из Ассинской котловины в восточную часть Грузии — Кахетию.

Напомним, недавно группа археологов нашла в горах Ингушетии неизвестную древнюю мечеть и руинированную башню.

ИСТОЧНИК KP.RU