Раннемусульманское кладбище и древний башенный комплекс обнаружили в Ингушетии
Уникальные находки продолжают удивлять сотрудников Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.
Так, на днях археологи обнаружили в горном Джейрахском районе Ингушетии раннемусульманское кладбище с девятью мавзолеями и древний башенный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Как рассказали сотрудники заповедника, две сигнально-сторожевые боевые башни комплекса расположены на очень крутом обрывистом скалистом гребне Кавказского хребта, у слияния трех рек, на древней караванной дороге, идущей из Ассинской котловины в восточную часть Грузии — Кахетию.
Напомним, недавно группа археологов нашла в горах Ингушетии неизвестную древнюю мечеть и руинированную башню.
ИСТОЧНИК KP.RU