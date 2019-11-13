Полномочия минстроя Ставрополья расширили после увольнения главы ведомства

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-13T10:30:52+03:00

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Министерству строительства Ставропольского края передали часть полномочий управления жилищного и строительного надзора края. Об этом сообщил Валерий Савченко в должности нового министра строительства на первом совещании. Теперь ведомство будет осуществлять контроль над проектами, в котором участвуют дольщики.

По мнению министра, переход на проектное финансирование сильно облегчит задачу.

Валерий Савченко был назначен сразу после увольнения главы минстроя Алексея Когарлыцкого, заподозренного в превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU