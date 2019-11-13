Дагестанский журналист проведет Новый год под стражей
Советский районный суд Махачкалы оставил журналиста местной газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева под стражей. Об этом сообщает пресс-служба суда.
- Сегодня судья принял решение о продлении ареста Гаджиева на два месяца - до 13 января 2020 года, - сказано в сообщении.
Гаджиева и еще двух уроженцев Дагестана задержали полицейские в июне этого года. Их подозревают в финансовой помощи террористам. Журналист своей вины не признает, его поддерживают коллеги по цеху.
С лета Гаджиев находится под стражей. В январе будет полгода, как его держат под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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