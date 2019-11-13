2019-11-13T10:42:34+03:00
Общество

Шквалистый ветер на Ставрополье спрогнозировали синоптики

Его порывы достигнут 23 метров в секунду
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С начавшимся в середине недели похолоданием на Ставрополье придет и ветер. В ближайшие дни метеорологи обещают сохранение ветреной погоды. 13 ноября столбики термометра днем не превысят +15 градусов. А порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. На следующий день обстановка с ветром станет еще напряженней: его скорость достигнет 23 метров в секунду, а похолодает до +11 градусов.

Однако ни дождей, ни снега в ближайшие дни не предвидится, говорят в краевом Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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