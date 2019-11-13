На Ставрополье ищут очевидцев смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-13T11:14:38+03:00

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Вечером 12 ноября в Буденновском районе водитель сбил пешехода насмерть и уехал. ДТП произошло около села Покойного на 206 км автодороги «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды». Марка машины остается под вопросом. Автоинспекторы полагают, что 39-летний мужчина шел в попутном направлении по краю проезжей части в направлении села Левокумского. На одежде его не было световозвращающих элементов. Травмы, полученные мужчиной под колесами, оказались несовместимы с жизнью.

Разыскивают очевидцев аварии и всех, кто может знать местонахождение водителя. Информацию о ДТП нужно сообщить по телефонам отдельной роты ДПС ГИБДД г. Буденновск 8 (86559) 2-15-85, 2-03-23, или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU