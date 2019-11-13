В Подмосковье уроженец КБР хранил почти полтора килограммов тяжелых наркотиков

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-13T11:20:45+03:00

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Уроженца Кабардино-Балкарии поймали в подмосковной Балашихе за хранение тяжелых наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по области.

- В ходе обыска обнаружены два контейнера с порошкообразным и растительным веществами. По результатам химического исследования установлено, что в одной из емкостей находится метамфетамин, общей массой более 1,3 килограмма. Остальная часть изъятого направлена на экспертизу, - сказано в сообщении.

30-летнего мужчину задержали, а позже арестовали. Против него открыто уголовное дело о незаконной наркоторговле, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU