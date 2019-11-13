Более 160 тысяч туристов посетило Чечню за 9 месяцев этого года

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-13T11:42:25+03:00

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Грозный за девять месяцев этого года посетило более 160 тысяч туристов из 70 стран мира. Эти данные привел глава республики Рамзан Кадыров на встрече с министром по туризму Муслимом Байтазиевым.

По словам чеченского лидера, такой поток отдыхающих послужит хорошим стимулом для изменения имиджа республики за рубежом в положительную сторону и стирания искусственно созданных негативных стереотипов.

— У туристической сферы множество различных направлений, одним из которых является медицинский туризм. Если раньше и была острая необходимость в выезде за пределы на лечение жителей Чечни, то на сегодняшний день она отпала, — сообщил Рамзан Кадыров.

По его словам, развитие медицины в регионе позволяет проводить сложное комплексное лечение в больницах Чечни. А эти медучреждения, как отмечает Кадыров, оснащены самым современным оборудованием и профессиональными кадрами.

Напомним, ранее 200 чеченских семей получили возможность вывезти больных в различные клиники страны.

Фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи выделил около 25 миллионов рублей на оказание материальной помощи для 491 человек, нуждающимся в высокотехнологичном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU