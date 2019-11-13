В СКФО живет меньше всего семей, способных снять квартиру

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-13T12:03:02+03:00

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Рейтинг регионов по доступности аренды жилья в 2019 году составили эксперты РИА. Учитывались не только расходы на съем, но и повседневные траты. Больше всего семей, традиционно, могут позволить себе снять квартиру в Ямало-Ненецком автономном округе — 66,6%. И нужно в среднем семье на это около 113,9 тыс рублей в месяц.

Ставропольский край находится на 58 месте рейтинга с 32,2% семей, которые могут позволить себе съем. Для этого у ставропольцев должно быть 57,9 тыс рублей ежемесячного дохода как минимум. С большим отрывом ниже идут остальные регионы СКФО: Северная Осетия — Алания на 76 месте, Ингушетия - на 77, КЧР - на 82, а КБР, Дагестан и Чечня на 83, 84 и 85 местах соответственно.

Замыкающая рейтинг Чеченская Республика имеет только 17,8% семей которые могут жить на съёмной квартире. Интересно, что средний доход, который должен быть у семьи, живущей на арендованном жилье, здесь выше, чем в Ставропольском крае и составляет 68,6 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU