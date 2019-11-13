2019-11-13T12:03:02+03:00
Экономика

В СКФО живет меньше всего семей, способных снять квартиру

В Чечне таких ячеек общества только 17,8%
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рейтинг регионов по доступности аренды жилья в 2019 году составили эксперты РИА. Учитывались не только расходы на съем, но и повседневные траты. Больше всего семей, традиционно, могут позволить себе снять квартиру в Ямало-Ненецком автономном округе — 66,6%. И нужно в среднем семье на это около 113,9 тыс рублей в месяц.

Ставропольский край находится на 58 месте рейтинга с 32,2% семей, которые могут позволить себе съем. Для этого у ставропольцев должно быть 57,9 тыс рублей ежемесячного дохода как минимум. С большим отрывом ниже идут остальные регионы СКФО: Северная ОсетияАлания на 76 месте, Ингушетия - на 77, КЧР - на 82, а КБР, Дагестан и Чечня на 83, 84 и 85 местах соответственно.

Замыкающая рейтинг Чеченская Республика имеет только 17,8% семей которые могут жить на съёмной квартире. Интересно, что средний доход, который должен быть у семьи, живущей на арендованном жилье, здесь выше, чем в Ставропольском крае и составляет 68,6 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скандальное видео с «закаливанием младенца» прокомментировали в Чечне
Более 160 тысяч туристов посетило Чечню за 9 месяцев этого года
В Подмосковье уроженец КБР хранил почти полтора килограммов тяжелых наркотиков
На Ставрополье ищут очевидцев смертельного ДТП
Шквалистый ветер на Ставрополье спрогнозировали синоптики
Дагестанский журналист проведет Новый год под стражей
Полномочия минстроя Ставрополья расширили после увольнения главы ведомства
Раннемусульманское кладбище и древний башенный комплекс обнаружили в Ингушетии
В Ставрополе откроют бесплатный каток с диджеем
Главбух интерната в Махачкале похитила 44 млн рублей
Поиски пропавшей без вести Аурики не прекратятся и ночью
«Поиски не прекратятся, пока не найдем»: Найти 16-летнюю Аурику, съехались жители разных районов Ставрополья