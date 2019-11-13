2019-11-13T15:13:14+03:00
Дом. Семья

«Ты своё уже отлаял»: хозяева предали старого пса, оставив умирать в тесной будке на трассе

А он не держит зла и благодарен волонтерам за спасение
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: волонтерская группа "Ковчег"Фото: волонтерская группа "Ковчег"
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае произошла поистине душераздирающая история, повествующая о людской подлости и предательстве. На безлюдной трассе больше месяца дрожал от холода и искал пропитание старый пес. Его оставили на выезде из города в начале осени вместе с тесной будкой за ненадобностью. А скоро там поселились еще и кошка с котенком, которые тоже оказались кому-то ненужными. Косматый пес был не против соседства.

Хотя домик и одному псу не по размеру и только Богу известно, сколько лет он так жил у «заботливых» хозяев на цепи, а потом стал просто слишком стар и бесполезен.

От растерянности брошенный пес с поседевшей мордой бежал на больных лапах к каждому остановившемуся неподалеку, жаловался на судьбу, просил забрать. Уходить-то ему было некуда. Неравнодушные люди стали его подкармливать, а девушки-волонтеры позже вызволили пса из ужасных условий и отвезли на передержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конфликте на дороге в Ставрополе погиб местный житель
Видео: Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщиной
Аварийную школу в Ингушетии закрывают спустя год после сдачи
Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность
Спортивный комплекс ночью горел в Кабардино-Балкарии
В Ставрополе раскрыли уголовное дело закладчика наркотиков
В Дагестане задержали зампрокурора за нетрезвое вождение
Жители Северной Осетии задолжали за свет почти три млрд рублей
В Кабардино-Балкарии за две взрывчатки будут судить местного жителя
Прекращены поиски дагестанца на "Mercedes" с дорогими "iPhone" и пистолетом
СК прокомментировал скандал с заразившимися ВИЧ пациентами на Ставрополье
Как меняются животные, которых забрали домой из приюта: фото до и после
Сбербанк и Ставрополье подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности
Напавшему на детей и учительницу ставропольцу установили срок ареста
На Ставрополье женщина выпила и поехала кататься по трассе без прав
При строительстве военных городков в Чечне украли 35 миллионов рублей