«Ты своё уже отлаял»: хозяева предали старого пса, оставив умирать в тесной будке на трассе

13 Нояб. 15:11 2019-11-13T15:13:14+03:00

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В Ставропольском крае произошла поистине душераздирающая история, повествующая о людской подлости и предательстве. На безлюдной трассе больше месяца дрожал от холода и искал пропитание старый пес. Его оставили на выезде из города в начале осени вместе с тесной будкой за ненадобностью. А скоро там поселились еще и кошка с котенком, которые тоже оказались кому-то ненужными. Косматый пес был не против соседства.

Хотя домик и одному псу не по размеру и только Богу известно, сколько лет он так жил у «заботливых» хозяев на цепи, а потом стал просто слишком стар и бесполезен.

От растерянности брошенный пес с поседевшей мордой бежал на больных лапах к каждому остановившемуся неподалеку, жаловался на судьбу, просил забрать. Уходить-то ему было некуда. Неравнодушные люди стали его подкармливать, а девушки-волонтеры позже вызволили пса из ужасных условий и отвезли на передержку.

ИСТОЧНИК KP.RU