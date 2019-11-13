Госавтоинспекторам из Чечни выдали 98 иномарок
Сотрудникам управления ГИБДД МВД по Чечне выделили 98 автомобилей "Škoda Octavia". Деньги на них дали в рамках федерального проекта БДД "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В церемонии участвовали глава Чечни Рамзан Кадыров и федеральный министр транспорта Евгений Дитрих. Вместе с московским чиновником в республику приехали руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и генерал-лейтенант Михаил Черников, занимающий должность начальника управления по обеспечению БДД МВД России.
- Вы приехали в Чечню не с пустыми руками, и вы всегда оказываете помощь сотрудникам ГИБДД по ЧР. В Чечне была проблема с техникой, но сегодня она решена 50 -70 процентов. Наши сотрудники - настоящие патриоты страны, они обеспечивают безопасность на дорогах. И, несомненно, проявляют мужество и героизм, рискуют своей жизнью, когда возникает опасность, - выступил с речью Кадыров.
Кроме этого, глава Чечни поблагодарил Евгения Дитриха и личный состав ГИБДД за верную службу стране.
Госавтоинспекции УГИБДД МВД по ЧР вручили 98 автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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