Госавтоинспекторам из Чечни выдали 98 иномарок

13 Нояб. 15:49 2019-11-13T15:50:42+03:00

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Сотрудникам управления ГИБДД МВД по Чечне выделили 98 автомобилей "Škoda Octavia". Деньги на них дали в рамках федерального проекта БДД "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В церемонии участвовали глава Чечни Рамзан Кадыров и федеральный министр транспорта Евгений Дитрих. Вместе с московским чиновником в республику приехали руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и генерал-лейтенант Михаил Черников, занимающий должность начальника управления по обеспечению БДД МВД России.

- Вы приехали в Чечню не с пустыми руками, и вы всегда оказываете помощь сотрудникам ГИБДД по ЧР. В Чечне была проблема с техникой, но сегодня она решена 50 -70 процентов. Наши сотрудники - настоящие патриоты страны, они обеспечивают безопасность на дорогах. И, несомненно, проявляют мужество и героизм, рискуют своей жизнью, когда возникает опасность, - выступил с речью Кадыров.

Кроме этого, глава Чечни поблагодарил Евгения Дитриха и личный состав ГИБДД за верную службу стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/743573" frameborder="0"></iframe> Госавтоинспекции УГИБДД МВД по ЧР вручили 98 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU