2019-11-13T16:01:02+03:00
Происшествия

Не видели с 5 ноября: в Ставрополе пропал молодой мужчина

Он вышел с территории завода
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МВД РФ по СКФото: ГУ МВД РФ по СК
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В Ставрополе полиция с 5 ноября ищет без вести пропавшего мужчину.

33-летний Денис Зеленский вышел с территории завода «Автоприцеп – КАМАЗ» около шести вечера. С тех пор его никто не видел. Ориентировку с приметами мужчины передали всем наружным нарядам полиции и оперативным сотрудникам.

Зеленский невысокого роста, среднего телосложения, с русыми волосами и короткой стрижкой. В день исчезновения был одет в черную болоньевую куртку, спортивные черные штаны, черную вязанную шапку, синие кроссовки.

Всю известную вам информацию о мужчине необходимо сообщить по телефонам: 8 (8652) 37-16-20, 415-709 либо 02 (102 – с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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