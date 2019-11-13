Не видели с 5 ноября: в Ставрополе пропал молодой мужчина
В Ставрополе полиция с 5 ноября ищет без вести пропавшего мужчину.
33-летний Денис Зеленский вышел с территории завода «Автоприцеп – КАМАЗ» около шести вечера. С тех пор его никто не видел. Ориентировку с приметами мужчины передали всем наружным нарядам полиции и оперативным сотрудникам.
Зеленский невысокого роста, среднего телосложения, с русыми волосами и короткой стрижкой. В день исчезновения был одет в черную болоньевую куртку, спортивные черные штаны, черную вязанную шапку, синие кроссовки.
Всю известную вам информацию о мужчине необходимо сообщить по телефонам: 8 (8652) 37-16-20, 415-709 либо 02 (102 – с мобильного телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU