2019-11-13T18:50:28+03:00
Происшествия

Экс-начальника ФСИН Дагестана подозревают в разглашении тайны

По месту его работы в Ростове прошли обыски
Полина ШАПОШНИКОВА
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Бывший начальник УФСИН РФ по Дагестану Муслим Магомедович Даххаев подозревается в разглашении гостайны и коррупции. Ныне Даххаев служит начальником внутренней службы ФСИН в Ростовской области. В 4 утра по месту его работы прошли обыски. Под подозрение попали также заместители руководителя.

После всех необходимых следственных действий будет принято о задержании, предъявлении обвинения и об аресте. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Расследованием будет заниматься ФСБ России.

Даххаеву может грозить до 7 лет за разглашение тайны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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