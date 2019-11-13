В Северной Осетии осудили военного, убившего офицера из пулемета
Произошла трагическая случайность
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В Северной Осетии осудили ефрейтора, который по ошибке застрелил офицера, пишет Newstracker. Трагедия случилась в апреле 2019 года, когда Евгений Верстунин плохо закрепил на коробке с патронами пулемет. Когда оружие начало падать, ефрейтор попытался его поймать и случайно нажал на курок. Пуля оказалась в голове офицера, который умер от полученной раны. Против Верстунина возбудили дело.
Суд Владикавказа приговорил его к 2 годам в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU