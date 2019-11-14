2019-11-14T13:52:13+03:00
Общество

На выходные в части Ставрополя и в нескольких селах отключат газ

В селе Татарка голубого топлива временно лишатся 6 тысяч абонентов
Полина ШАПОШНИКОВА
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Газ отключат на два дня в части Ставрополя. В связи с ремонтом газопровода на новой магистрали , 16 и 17 ноября на Юго-Западе города отключат подачу голубого топлива, сообщает пресс-служба администрации города.

Так что некоторым ставропольцам придется потерпеть выходные без газовых плит . В зоне отключения также окажутся 24 садовых товарищества. В селе Татарка отключат от газоснабжения 6 тысяч абонентов, в хуторе Демино — 807, а в поселке Цимлянском — почти 400.

ИСТОЧНИК KP.RU

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