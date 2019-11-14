Эксперт прокомментировал увольнение министра спорта Романа Маркова

14 Нояб. 13:56 2019-11-14T13:56:26+03:00

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Заведующий научно-исследовательской лабораторией Северо-Кавказского института РАНХиГС Екатерина Агеева прокомментировала сообщение в СМИ об отставке главы регионального минспорта Романа Маркова

«Процесс обновления управленческой команды губернатора Ставрополья продолжается. Очевидно, что это обусловлено различными факторами, в том числе, и с реализуемым курсом на профилактику и противодействие коррупции в органах публичной власти.

Министра спорта Ставропольского края Романа Маркова подозревают в превышении должностных полномочий посредством участия в подготовке технического задания на конкурс поставки спортивного оборудования. Это повлекло за собой возбуждение уголовного дела и последующее решение министра подать в отставку.

Очевидно, что как правовая, так и нравственная составляющая, о которой неоднократно упоминает губернатор, необходимые в работе управленцев, сыграли свою роль. Данные процессы явно указывают на принципиальность позиции главы, однозначно связаны с непростыми профессиональными и психологическими аспектами. Но предстоит пятилетняя ответственная работа, и краю необходимо оправдать доверии и граждан и федерального центра».

ИСТОЧНИК KP.RU