2019-11-14T13:56:26+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал увольнение министра спорта Романа Маркова

Губернатор подписал соответствующее заявление после обысков в министерстве
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заведующий научно-исследовательской лабораторией Северо-Кавказского института РАНХиГС Екатерина Агеева прокомментировала сообщение в СМИ об отставке главы регионального минспорта Романа Маркова

«Процесс обновления управленческой команды губернатора Ставрополья продолжается. Очевидно, что это обусловлено различными факторами, в том числе, и с реализуемым курсом на профилактику и противодействие коррупции в органах публичной власти.

Министра спорта Ставропольского края Романа Маркова подозревают в превышении должностных полномочий посредством участия в подготовке технического задания на конкурс поставки спортивного оборудования. Это повлекло за собой возбуждение уголовного дела и последующее решение министра подать в отставку.

Очевидно, что как правовая, так и нравственная составляющая, о которой неоднократно упоминает губернатор, необходимые в работе управленцев, сыграли свою роль. Данные процессы явно указывают на принципиальность позиции главы, однозначно связаны с непростыми профессиональными и психологическими аспектами. Но предстоит пятилетняя ответственная работа, и краю необходимо оправдать доверии и граждан и федерального центра».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конфликте на дороге в Ставрополе погиб местный житель
Видео: Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщиной
Аварийную школу в Ингушетии закрывают спустя год после сдачи
Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность
Спортивный комплекс ночью горел в Кабардино-Балкарии
В Ставрополе раскрыли уголовное дело закладчика наркотиков
В Дагестане задержали зампрокурора за нетрезвое вождение
Жители Северной Осетии задолжали за свет почти три млрд рублей
В Кабардино-Балкарии за две взрывчатки будут судить местного жителя
Прекращены поиски дагестанца на "Mercedes" с дорогими "iPhone" и пистолетом
СК прокомментировал скандал с заразившимися ВИЧ пациентами на Ставрополье
Как меняются животные, которых забрали домой из приюта: фото до и после
Сбербанк и Ставрополье подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности
Напавшему на детей и учительницу ставропольцу установили срок ареста
На Ставрополье женщина выпила и поехала кататься по трассе без прав
При строительстве военных городков в Чечне украли 35 миллионов рублей