2019-11-14T13:56:30+03:00
Общество

"Я почувствовал, какое число нужно отметить": студент из Ставрополя стал миллионером

Артем Геращенко словно знал, какие цифры окажутся победными
Варвара АНТОНОВА
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Студент из Ставрополя стал миллионеромСтудент из Ставрополя стал миллионеромФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Артем Геращенко из Ставрополя может теперь хвастаться - он стал миллионером. Молодой человек смог разгадать комбинацию, которая выпала в очередном розыгрыше лотереи "Гослото "5 из 36". Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Артем - простой студент, будущий адвокат. Решил испытать удачу и купил лотерейный билет:

- Перед оплатой билета я почувствовал, что нужно отметить ещё одно дополнительное число. Оно и решило судьбу.

Когда же молодой человек узнал о сумме своего выигрыша (два миллиона рублей), был на седьмом небе от счастья. Интуиция не подвела его. О победе парень рассказал своим родителям-юристам, с которым отметил победу.

Куда пойдут деньги - не понятно. По всей видимости, Артем отдаст их родителям, а сам продолжит кататься по форумам и на лето уезжать в пионерские лагеря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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