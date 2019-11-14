"Я почувствовал, какое число нужно отметить": студент из Ставрополя стал миллионером
Артем Геращенко из Ставрополя может теперь хвастаться - он стал миллионером. Молодой человек смог разгадать комбинацию, которая выпала в очередном розыгрыше лотереи "Гослото "5 из 36". Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Артем - простой студент, будущий адвокат. Решил испытать удачу и купил лотерейный билет:
- Перед оплатой билета я почувствовал, что нужно отметить ещё одно дополнительное число. Оно и решило судьбу.
Когда же молодой человек узнал о сумме своего выигрыша (два миллиона рублей), был на седьмом небе от счастья. Интуиция не подвела его. О победе парень рассказал своим родителям-юристам, с которым отметил победу.
Куда пойдут деньги - не понятно. По всей видимости, Артем отдаст их родителям, а сам продолжит кататься по форумам и на лето уезжать в пионерские лагеря.
ИСТОЧНИК KP.RU
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