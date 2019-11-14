В Ставрополе проследят за соблюдением расписания общественного транспорта
Добровольцы с разрешения мэрии будут следить за маршрутками и автобусами несколько дней
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Местные жители Ставрополя обратились в администрацию города с жалобами на работу общественного транспорта, пишет «Ставропольская правда». Они утверждают, что водители автобусов и маршруток грубо нарушают расписание. Поэтому мэрия организовала проверки с участием общественных активистов.
В течение нескольких дней перевозчиков проконтролируют. А с нарушителями будет работать специальная комиссия. В будущем рейды планируют повторять.
ИСТОЧНИК KP.RU