В Ставрополе проследят за соблюдением расписания общественного транспорта

14 Нояб. 14:05 2019-11-14T14:05:31+03:00

Добровольцы с разрешения мэрии будут следить за маршрутками и автобусами несколько дней

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Местные жители Ставрополя обратились в администрацию города с жалобами на работу общественного транспорта, пишет «Ставропольская правда». Они утверждают, что водители автобусов и маршруток грубо нарушают расписание. Поэтому мэрия организовала проверки с участием общественных активистов.

В течение нескольких дней перевозчиков проконтролируют. А с нарушителями будет работать специальная комиссия. В будущем рейды планируют повторять.

ИСТОЧНИК KP.RU