На Ставрополье окончены поиски мальчика, сбежавшего из больницы

14 Нояб. 14:31 2019-11-14T14:33:22+03:00

Изменить размер текста: A A

11-летнего мальчика, который сбежал из инфекционной больницы в Ставрополе, нашли. Вечером 13 ноября Дамир Пугачев вышел из медицинского учреждения, в котором проходил лечение, и пропал. Сотрудники больницы сразу же обратились в органы.

Сейчас ребенок находится в отделении полиции Грачевского района и ему ничего не угрожает. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств побега. Мальчика искали не только полицейские Ставрополя и Грачевского района, но и волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU