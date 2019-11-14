На Ставрополье окончены поиски мальчика, сбежавшего из больницы
Дамир Пугачев сейчас находится в полиции
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11-летнего мальчика, который сбежал из инфекционной больницы в Ставрополе, нашли. Вечером 13 ноября Дамир Пугачев вышел из медицинского учреждения, в котором проходил лечение, и пропал. Сотрудники больницы сразу же обратились в органы.
Сейчас ребенок находится в отделении полиции Грачевского района и ему ничего не угрожает. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств побега. Мальчика искали не только полицейские Ставрополя и Грачевского района, но и волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
ИСТОЧНИК KP.RU