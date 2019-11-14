2019-11-14T15:06:22+03:00
Авто

На Ставрополье два дня будут ловить пьяных водителей

Рейды проводятся с 15 по 17 ноября
Полина ШАПОШНИКОВА
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С 15 ноября на пьяных водителей в Ставропольском крае начинается охота. В связи с увеличением аварий из-за решивших сесть за руль в нетрезвом виде индивидов инспекторы ДПС проводят широкомасштабные рейды.

Акция по выявлению нетрезвых владельцев авто продлится до 17 ноября.

Как сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю, с начала года от управления отстранено более 8,5 тысяч водителей, имевших признаки опьянения. 941 водитель уличен в нетрезвом вождении повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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