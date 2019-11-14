Полуобнаженная чеченка эротично сыграла на рояле на светской встрече
Не все то, что дозволено многим девушкам, разрешено чеченкам. Однако некоторые особы все-таки нарушают традиционные правила, одна из них - Айза Анохина. Прекрасная модель и певица давно эпатирует своими выходками, связанными и с личной жизнью, и с медиаобразом.
На этот раз чеченка сыграла на рояле в очень коротком платье. Наряд милой девушки был настолько коротким, что он сильно задрался, когда Айза села к пианино. Впечатлил подписчиков и разрез на платье, который обнажал внутреннюю часть бедер, но не более.
- Платье, которое сшила для меня специально Леся, оголяет все, что у меня внутри, - шутила Айза.
Айза Анохина играет на пианино. Видео: Instagram.
Как потом выяснилось, это была фотосессия в рамках конкурса "Женщина года 2019" от американского журнала "Glamour".
ИСТОЧНИК KP.RU