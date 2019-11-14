2019-11-14T15:26:15+03:00
Общество

Полуобнаженная чеченка эротично сыграла на рояле на светской встрече

Платье Айзы Анохиной обсуждают все пользователи сети
Варвара АНТОНОВА
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Полуобнаженная чеченка сыграла на рояле на светской встречеПолуобнаженная чеченка сыграла на рояле на светской встречеФото: СОЦСЕТИ
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Не все то, что дозволено многим девушкам, разрешено чеченкам. Однако некоторые особы все-таки нарушают традиционные правила, одна из них - Айза Анохина. Прекрасная модель и певица давно эпатирует своими выходками, связанными и с личной жизнью, и с медиаобразом.

На этот раз чеченка сыграла на рояле в очень коротком платье. Наряд милой девушки был настолько коротким, что он сильно задрался, когда Айза села к пианино. Впечатлил подписчиков и разрез на платье, который обнажал внутреннюю часть бедер, но не более.

- Платье, которое сшила для меня специально Леся, оголяет все, что у меня внутри, - шутила Айза.

Айза Анохина играет на пианино. Видео: Instagram.

Как потом выяснилось, это была фотосессия в рамках конкурса "Женщина года 2019" от американского журнала "Glamour".

aizalovesamaizalovesam
Айза Анохина. Визитная карточка на конкурсе
7655 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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