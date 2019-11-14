Массовая драка на Ставрополье кончилась убийством
Молодой ставрополец убил ради друга
Фото: СУ СКР по СК
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В Кировском округе задержан молодой человек по подозрению в убийстве.
26-летний житель станицы Марьинской ночью 31 октября этого года стал участником группового конфликта. Мужчины подрались из-за малозначительного повода. Подозреваемый видел, что товарища сильно избивают. Он решил его выручить из беды и всадил нож в бедро агрессора. 29-летний парень скончался по пути в больницу.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU