Видео погони со стрельбой по колесам сняли на Ставрополье
В Минераловодсском округе погоню за пьяным водителем устроили сотрудники ДПС. К инспекторам обратился местный житель, сообщив о мужчине, садившимся за руль в неадекватном состоянии. Инспекторы прибыли по адресу и попросили остановить отечественную легковушку. Но водитель не подчинился. Началась погоня, сотрудники полиции стреляли по колесам машины. На спущенных шинах ставрополец проехал несколько метров, остановился в проулке и попытался сбежать, но был настигнут.
У 39-летнего мужчины обнаружили больше 1,2 промилле паров этанола в выдыхаемом им воздухе.
Мужчину арестовали на 10 суток, ему грозит лишение прав и суммарный штраф больше 40 тысяч рублей.
Погоня за пьяным ставропольским водителем.
ИСТОЧНИК KP.RU