2019-11-14T16:25:53+03:00
Происшествия

Видео погони со стрельбой по колесам сняли на Ставрополье

На спущенных шинах мужчина припарковался в проулке
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Минераловодсском округе погоню за пьяным водителем устроили сотрудники ДПС. К инспекторам обратился местный житель, сообщив о мужчине, садившимся за руль в неадекватном состоянии. Инспекторы прибыли по адресу и попросили остановить отечественную легковушку. Но водитель не подчинился. Началась погоня, сотрудники полиции стреляли по колесам машины. На спущенных шинах ставрополец проехал несколько метров, остановился в проулке и попытался сбежать, но был настигнут.

У 39-летнего мужчины обнаружили больше 1,2 промилле паров этанола в выдыхаемом им воздухе.

Мужчину арестовали на 10 суток, ему грозит лишение прав и суммарный штраф больше 40 тысяч рублей.

Погоня за пьяным ставропольским водителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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