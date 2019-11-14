2019-11-14T18:28:32+03:00
Дом. Семья

В Ставрополе защищают одичавшую собаку, напавшую на мать с новорожденным ребенком

С женщиной было двое детей: одному пять, другому нет и месяца
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе защищают одичавшую собаку, напавшую на мать с новорожденным ребенкомВ Ставрополе защищают одичавшую собаку, напавшую на мать с новорожденным ребенкомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В социальных сетях появился рассказ от пользователя, который вызвал шквал критики в комментариях. Женщина под ником "Лидия С." сообщила миру, что в Ставрополе на ее невестку с пятилетним ребенком и грудничком в коляске напала огромная бродячая собака. Но не все ее не поняли.

7 ноября, ближе к пяти вечера, молодая девушка с детьми шла по тропе здоровья. Недалеко от лагеря на них выскочила огромная собака, которая, по словам рассказчика, стала нападать. Невестка решила отбиваться коляской, где лежал годовалый малыш, и это помогло. Собака отступила в лагерь, в котором живет, а мать с детьми убежала оттуда. Как уверяет "Лидия С.", травм нет, но пятилетний ребенок до сих пор в испуге.

- Вот это адекватные сотрудники работают в лагере? - вопрошает женщина.

Правда, энтузиазм автора много кто не поддержал. Все сошлись во мнении, что это случайность. Людей больше интересовали другие вопросы.

- Такая собака не нападает. Она же корова, лошадь Пржевальского, блин. Собаку жалко.

- Неадекватная маман подвергла детей опасности! Мамашу лишить родительских прав.

Но автор нашел и своих сторонников, которые оправдывали поступок матери и опровергали слова о том, что это - милый и невинный песик. Некоторые признавались, что тоже в тот день видели около лагеря огромную собаку, которая "выскакивала из кустов". Один пользователь - то ли в шутку, то ли всерьез - сообщил, что та собака уже стаю свою создала и теперь охраняет территорию от чужаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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