ФСБ: "Из Дагестанского энергосбытовой компании изъяли документы"
Из Дагестанской энергосбытовой компании изъяли документы сотрудники ФСБ и МВД. Проверку связывают с попыткой скрыть хищение электричества, передает пресс-служба республиканского управления ФСБ.
Сотрудники правоохранительных органов наведались в компанию по просьбе "Россетей Северный Кавказ". Компания таким образом отреагировала на жалобы абонентов, сообщавших о завышенных тарифах.
- Данные меры прежде всего инициированы в интересах жителей Дагестана, - сказали в "Россетях Северный Кавказ". По мнению энергетиков, результаты проверок смогут решить проблему населения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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