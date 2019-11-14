2019-11-15T08:56:08+03:00
Общество

ФСБ: "Из Дагестанского энергосбытовой компании изъяли документы"

Проверку инициировали по жалобам потребителей
Варвара АНТОНОВА
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Из Дагестанской энергосбытовой компании изъяли документы сотрудники ФСБ и МВД. Проверку связывают с попыткой скрыть хищение электричества, передает пресс-служба республиканского управления ФСБ.

Сотрудники правоохранительных органов наведались в компанию по просьбе "Россетей Северный Кавказ". Компания таким образом отреагировала на жалобы абонентов, сообщавших о завышенных тарифах.

- Данные меры прежде всего инициированы в интересах жителей Дагестана, - сказали в "Россетях Северный Кавказ". По мнению энергетиков, результаты проверок смогут решить проблему населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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