"Стыдоба, позор": Мединский обвинил Северный Кавказ в бескультурье

14 Нояб. 19:56 2019-11-14T19:58:42+03:00

Кроме этого, он пожурил Новгород, Хакасию, Башкортостан и Калмыкию

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Владимир Мединский отчитался о выполнении национального проекта "Культура", суть которого - увеличить посещаемость культурных учреждениях местным населением. Со своей речью министр культуры выступил на заседании министерского координационного совета по культуре в рамках Петербургского культурного форума.

- Рост посещаемости учреждений культуры вырос на 15%, как и рост посещаемости цифровых ресурсов в пять раз. Некоторые регионы с этой задачей не справились, например, Дагестан, Новгородская область, Хакасия, Северная Осетия, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Калмыкия. Стыдоба, позор, - заявил Мединский.

Министр сказал, что если проблему не решат, то будет пересмотрен вопрос с распределением проектных денег по регионам на следующий сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU