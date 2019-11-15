2019-11-15T10:23:21+03:00
Общество

Два человека пострадали в ДТП на проспекте Путина в Грозном

Водитель иномарки и его пассажир доставлены в больницу
Ася АСРЯН
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Инцидент произошёл накануне на проспекте Путина в Грозном. Водитель автомобиля «Дэу Матиз столкнулся с «Тойотой Камри».

Водитель первой легковушки и его пассажир с травмами были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике.

Напомним, на днях ГИБДД предложила многодетным семьям Чечни покупать автомобили большей вместимости. Планируется, что это поможет снизить детскую смертность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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