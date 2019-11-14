ГИБДД предложила многодетным семьям Чечни покупать автомобили большей вместимости

14 Нояб. 14:26 2019-11-14T15:26:19+03:00

В Чечне с 1 января по 31 октября 2019 года в ДТП погибли 80 детей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Чечне с 1 января по 31 октября 2019 года в ДТП погибли 80 детей. Еще 16 несовершеннолетних пассажиров получили серьезные травмы, находясь в легковушках. О том, как снизить показатель смертности детей на дорогах, говорили на совещании в Грозном.

Так, глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что Госавтоинспекция предлагает стимулировать покупку автомобиля большей вместимости многодетным семьям Чечни.

Он отметил, что в республике большой всплеск рождаемости. Соответственно перед родителями возникает вопрос, как перевозить детей, когда их в семье трое и более.

— В Чечне довольно много таких семей. Давайте придумывать, как это сделать, может какая-то поддержка на автомобили с большей вместимостью. Я думаю, мы с Рамзаном Кадыровым подумаем, как это сделать, — добавил Черников.

Напомним, недавно в Чечне произошла трагедия: в аварии погибли шестимесячная девочка и ее мать. Еще семь человек с тяжелыми травмами были доставлены в реанимацию. Позже выяснилось, что страшное ДТП произошло с участием свадебного кортежа. После этого инцидента власти потребовали принять меры для предотвращения подобных происшествий.

Гостям – приглашение, а правоохранителям – уведомление. Именно так теперь будут проходить пышные свадебные торжества в Чечне. А если конкретнее, за 4 дня до начала праздника жених с невестой должны уведомить отделы ГИБДД и согласовать маршрут передвижения.

Что касается автомобилей, то сейчас в Чечне рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества машин, участвующих в свадебном торжестве.

ИСТОЧНИК KP.RU