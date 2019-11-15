Пассажирка выпала из салона авто на Ставрополье

15 Нояб. 10:36 2019-11-15T10:38:31+03:00

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Пассажирка выпала из машины во время движения в Курском районе. 14 ноября на 21 километре автодороги «Курская – Горнозаводское» женщина упала из салона автомобиля «Нива», так как не была пристегнута ремнем безопасности.

Предполагается, что дверь также не была закрыта.

48-летняя пассажирка получила травму головы. Управлял «Нивой» 52-летний мужчина, которого привлекли к ответственности за пассажира без ремня безопасности. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU