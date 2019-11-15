2019-11-15T12:22:06+03:00
Общество

Педагогика должна быть с кулаками: спасшую детей от резни учительницу наградили в полиции

Сам начальник МВД Нефтекумского округа вручил женщине подарки
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МВД РФ по СКФото: ГУ МВД РФ по СК
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В Нефтекумске чествовали учительницу начальных классов из 3 школы города Марию Аксакалову. Женщина кинулась к детям на помощь, увидев приближающегося к ним вооруженного мужчину. Он матерился и демонстрировал пугающе неадекватное поведение, а учительница загородила от него толпу мальчишек. Она подавала им знаки бежать, а сама как могла справлялась с нападавшим: отбивалась сумкой.

История кончилась хорошо: дети не пострадали, Мария Ивановна пострадала не сильно, а мужчину задержали. После того как история дошла до «верхов» председатель Следственного Комитета страны Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Нападавший был изолирован от общества и не избежит заключения.

И вот теперь героиню нашла заслуженная слава и награда. В полиции сам врио начальника отдела МВД России по Нефтекумскому городскому Владимир Сусоев поблагодарил учительницу и вручил ей благодарственное письмо, цветы и памятный подарок.

В Нефтекумске наградили учительницу, спасшую детей от вооруженного мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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