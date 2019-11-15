На Ставрополье женщина выпила и поехала кататься по трассе без прав
Она никогда не обучалась вождению
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Пьяную женщину за рулем поймали полицейские в Кировском округе. Они заметили автомобиль, который странно маневрировал от края к середине проезжей части. Когда машину остановили, то увидели 34-летнюю женщину, которая демонстрировала признаки нетрезвого состояния. Проходить тест на трезвость она отказалась.
Выяснилось, что водитель не имеет прав и даже никогда не училась в автошколе. Суд назначил женщине 30 тысяч рублей штрафа, рассказали в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU