2019-11-15T16:47:24+03:00
Авто

На Ставрополье женщина выпила и поехала кататься по трассе без прав

Она никогда не обучалась вождению
Полина ШАПОШНИКОВА
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Пьяную женщину за рулем поймали полицейские в Кировском округе. Они заметили автомобиль, который странно маневрировал от края к середине проезжей части. Когда машину остановили, то увидели 34-летнюю женщину, которая демонстрировала признаки нетрезвого состояния. Проходить тест на трезвость она отказалась.

Выяснилось, что водитель не имеет прав и даже никогда не училась в автошколе. Суд назначил женщине 30 тысяч рублей штрафа, рассказали в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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