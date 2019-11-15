Напавшему на детей и учительницу ставропольцу установили срок ареста

15 Нояб. 17:06 2019-11-15T17:06:23+03:00

На все время расследования опасного человека изолировали от общества

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Суд заключил под стражу мужчину, который напал на детей и учительницу в Нефтекумске. На время расследования уголовного дела ранее судимый Владимир Давыдов будет находиться за решеткой. Ему инкриминируют статью «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

Днем 9 ноября рецидивист с ножом приближался к группе мальчиков, которые играли на детской площадке. Проходившая мимо учительница вступилась за ребят. Она преградила путь мужчине и скомандовала детям бежать. Тогда мужчина попытался ударить ее, но учительница вырвалась.

Идет расследование, сообщили в СУ СКР по СК.

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ИСТОЧНИК KP.RU