Как меняются животные, которых забрали домой из приюта: фото до и после

15 Нояб. 17:46 2019-11-15T17:54:19+03:00

4 кота и пес, которые нашли свое счастье с человеком

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Поразительную разницу можно заметить, взглянув на фотографии животных, которые еще не обрели человека и которые уже живут в семье. Иногда это одни и те же коты и собаки.

Ева

В действующем в Ставрополе приюте «Лучший друг» за годы его существования пристроены уже тысячи зверей. И посмотрите на некоторых из них.

Кот Шафран

Как поменялся взгляд у рыже-белого кота Шафрана или как счастлив теперь пес Дик.

Пес Дик

А разве не улыбаются глаза у трехцветной кошки Матрешки?

Матрешка

Так что, если вам кажется, будто ваш кот с вами только за миску с едой и теплую постель....то возможно вам и не кажется. А возможно он любит вас больше жизни. И разве его персональное урчание для вас не достойная плата?

ИСТОЧНИК KP.RU