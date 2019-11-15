Как меняются животные, которых забрали домой из приюта: фото до и после
Поразительную разницу можно заметить, взглянув на фотографии животных, которые еще не обрели человека и которые уже живут в семье. Иногда это одни и те же коты и собаки.
Ева
В действующем в Ставрополе приюте «Лучший друг» за годы его существования пристроены уже тысячи зверей. И посмотрите на некоторых из них.
Кот Шафран
Как поменялся взгляд у рыже-белого кота Шафрана или как счастлив теперь пес Дик.
Пес Дик
А разве не улыбаются глаза у трехцветной кошки Матрешки?
Матрешка
Так что, если вам кажется, будто ваш кот с вами только за миску с едой и теплую постель....то возможно вам и не кажется. А возможно он любит вас больше жизни. И разве его персональное урчание для вас не достойная плата?
ИСТОЧНИК KP.RU