2019-11-15T17:54:19+03:00
Дом. Семья

Как меняются животные, которых забрали домой из приюта: фото до и после

4 кота и пес, которые нашли свое счастье с человеком
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Кошка МатрешкаКошка Матрешка
Изменить размер текста:

Поразительную разницу можно заметить, взглянув на фотографии животных, которые еще не обрели человека и которые уже живут в семье. Иногда это одни и те же коты и собаки.

Ева

Ева

В действующем в Ставрополе приюте «Лучший друг» за годы его существования пристроены уже тысячи зверей. И посмотрите на некоторых из них.

Кот Шафран

Кот Шафран

Как поменялся взгляд у рыже-белого кота Шафрана или как счастлив теперь пес Дик.

Пес Дик

Пес Дик

А разве не улыбаются глаза у трехцветной кошки Матрешки?

Матрешка

Матрешка

Так что, если вам кажется, будто ваш кот с вами только за миску с едой и теплую постель....то возможно вам и не кажется. А возможно он любит вас больше жизни. И разве его персональное урчание для вас не достойная плата?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конфликте на дороге в Ставрополе погиб местный житель
Видео: Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщиной
Аварийную школу в Ингушетии закрывают спустя год после сдачи
Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность
Спортивный комплекс ночью горел в Кабардино-Балкарии
В Ставрополе раскрыли уголовное дело закладчика наркотиков
В Дагестане задержали зампрокурора за нетрезвое вождение
Жители Северной Осетии задолжали за свет почти три млрд рублей
В Кабардино-Балкарии за две взрывчатки будут судить местного жителя
Прекращены поиски дагестанца на "Mercedes" с дорогими "iPhone" и пистолетом
СК прокомментировал скандал с заразившимися ВИЧ пациентами на Ставрополье
Сбербанк и Ставрополье подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности
Напавшему на детей и учительницу ставропольцу установили срок ареста
На Ставрополье женщина выпила и поехала кататься по трассе без прав
При строительстве военных городков в Чечне украли 35 миллионов рублей