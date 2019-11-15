СК прокомментировал скандал с заразившимися ВИЧ пациентами на Ставрополье
ЧП в "Краевом центре специализированных видов медицинской помощи № 1" в Буденновске, где пять пациентов по халатности заразили ВИЧ, прокомментировали в Следственном комитете Ставрополья. Дело только завершили расследовать и передали в суд:
- По данным следствия, в 2018 году обвиняемая не обеспечила безопасное для здоровья пациентов проведение лечебных (профилактических) мероприятий. В частности, она не проконтролировала выполнение средним медицинским персоналом ухода за периферическими венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ инфицированного пациента. Это повлекло заражение ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 года и 2016 годов рождения, а также мужчины и женщины, находившихся в указанный период времени на лечении в инфекционном отделении больницы, - сказано в сообщении от пресс-службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU