Жители Северной Осетии задолжали за свет почти три млрд рублей
Основные должники - фирмы ЖКХ
Изменить размер текста:
Владикавказ стал одним из лидеров по сумме долгов за электричество. Горожане украли свет на 2,7 млрд рублей, передает пресс-служба "Севкавказэнерго".
Основные должники - предприятия ЖКХ. Используя правовую гарантию неотключаемых абонентов, они недодали энергетикам больше двух млрд рублей. Две компании из Владикавказа имеют суммарный долг почти в 1,4 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Северная Осетия»