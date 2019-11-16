Жители Северной Осетии задолжали за свет почти три млрд рублей

16 Нояб. 12:10 2019-11-16T12:30:59+03:00

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Владикавказ стал одним из лидеров по сумме долгов за электричество. Горожане украли свет на 2,7 млрд рублей, передает пресс-служба "Севкавказэнерго".

Основные должники - предприятия ЖКХ. Используя правовую гарантию неотключаемых абонентов, они недодали энергетикам больше двух млрд рублей. Две компании из Владикавказа имеют суммарный долг почти в 1,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU