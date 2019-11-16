В Дагестане задержали зампрокурора за нетрезвое вождение

16 Нояб. 13:02 2019-11-16T13:02:05+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, которые управлял машиной, будучи нетрезвым. Как позже выяснилось, это заместитель прокурора Табасаранского района Дагестана.

Когда мужчину задержали, он отказался выполнить требование полицейских пройти медицинское освидетельствование. Сейчас решается вопрос о том, чтобы уволить заместителя прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU