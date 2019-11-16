2019-11-16T13:02:05+03:00
Происшествия

В Дагестане задержали зампрокурора за нетрезвое вождение

Решается вопрос об увольнении мужчины
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, которые управлял машиной, будучи нетрезвым. Как позже выяснилось, это заместитель прокурора Табасаранского района Дагестана.

Когда мужчину задержали, он отказался выполнить требование полицейских пройти медицинское освидетельствование. Сейчас решается вопрос о том, чтобы уволить заместителя прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конфликте на дороге в Ставрополе погиб местный житель
Видео: Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщиной
Аварийную школу в Ингушетии закрывают спустя год после сдачи
Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность
Спортивный комплекс ночью горел в Кабардино-Балкарии
В Ставрополе раскрыли уголовное дело закладчика наркотиков
Жители Северной Осетии задолжали за свет почти три млрд рублей
В Кабардино-Балкарии за две взрывчатки будут судить местного жителя
Прекращены поиски дагестанца на "Mercedes" с дорогими "iPhone" и пистолетом
СК прокомментировал скандал с заразившимися ВИЧ пациентами на Ставрополье
Как меняются животные, которых забрали домой из приюта: фото до и после
Сбербанк и Ставрополье подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности
Напавшему на детей и учительницу ставропольцу установили срок ареста
На Ставрополье женщина выпила и поехала кататься по трассе без прав
При строительстве военных городков в Чечне украли 35 миллионов рублей