2019-11-16T14:07:03+03:00
Происшествия

В Ставрополе раскрыли уголовное дело закладчика наркотиков

Все тайники нашли и изъяли
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе закончилось расследование уголовного дела против 33-летнего наркоторговца из Михайловска. Полицейские устанавливают личность подельника, сообщает пресс-служба МВД по краю.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Шпаковский районный суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении ведомства.

Как уверяет следствие, мужчина держал у себя дома запрещенные вещества и сбывал их в Ставрополе и Шпаковском районе. Наркотики он прятал в тайниках и давал указки через мессенджеры.

- В результате совместной работы следователей и оперативных сотрудников схема злоумышленников была раскрыта, в ходе обысков из жилища мужчины и тайников изъяты подготовленные к сбыту запрещенные вещества, - говорят в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конфликте на дороге в Ставрополе погиб местный житель
Видео: Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщиной
Аварийную школу в Ингушетии закрывают спустя год после сдачи
Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность
Спортивный комплекс ночью горел в Кабардино-Балкарии
В Дагестане задержали зампрокурора за нетрезвое вождение
Жители Северной Осетии задолжали за свет почти три млрд рублей
В Кабардино-Балкарии за две взрывчатки будут судить местного жителя
Прекращены поиски дагестанца на "Mercedes" с дорогими "iPhone" и пистолетом
СК прокомментировал скандал с заразившимися ВИЧ пациентами на Ставрополье
Как меняются животные, которых забрали домой из приюта: фото до и после
Сбербанк и Ставрополье подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности
Напавшему на детей и учительницу ставропольцу установили срок ареста
На Ставрополье женщина выпила и поехала кататься по трассе без прав
При строительстве военных городков в Чечне украли 35 миллионов рублей