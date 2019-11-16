В Ставрополе раскрыли уголовное дело закладчика наркотиков

16 Нояб. 14:07 2019-11-16T14:07:03+03:00

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В Ставрополе закончилось расследование уголовного дела против 33-летнего наркоторговца из Михайловска. Полицейские устанавливают личность подельника, сообщает пресс-служба МВД по краю.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Шпаковский районный суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении ведомства.

Как уверяет следствие, мужчина держал у себя дома запрещенные вещества и сбывал их в Ставрополе и Шпаковском районе. Наркотики он прятал в тайниках и давал указки через мессенджеры.

- В результате совместной работы следователей и оперативных сотрудников схема злоумышленников была раскрыта, в ходе обысков из жилища мужчины и тайников изъяты подготовленные к сбыту запрещенные вещества, - говорят в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU