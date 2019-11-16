Аварийную школу в Ингушетии закрывают спустя год после сдачи
Суд в Ингушетии постановил прекратить работу школу в Малгобеке, открытую в 2018 году. Учреждение, по мнению надзорных комиссий, находится в упадническом состоянии. Здание сдали без разрешительных документов, передает пресс-служба главы Ингушетии.
Согласно официальной информации, школа вмещала 704 ученика и была построена в рамках федеральной программы. Площадь трехэтажного здания превышает четыре тысячи квадратных метров. Стены - в том числе несущие - школы покрыты трещинами, есть сырость. Исправлять учебное заведение будут предыдущие застройщики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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