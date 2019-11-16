2019-11-16T20:35:20+03:00
Общество

Видео: Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщиной

Двух участников инцидента отвезли в больницу
Варвара АНТОНОВА
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Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщинойПерепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщинойФото: СОЦСЕТИ
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В социальных сетях появился ролик инцидента в Махачкале. На видео попала массовая драка, вызванная, со слов свидетелей, споров насчет девушки.

Парень сделал в маршрутке замечание незнакомке: та якобы вела себя глупо. Она обиделась и передала слова недруга своему молодому человеку, который решил разобраться в ситуации. В итоге парни, подтянув людей со стороны, устроили массовую драку. Когда кулаки потеряли силу, в ход пошли ножи. Двух участников потасовки увезли с ножевыми ранениями.

Как уверяют комментаторы, инцидент произошел около медицинского колледжа имени Балшарова. Позже представители МВД по Дагестану подтвердили это. Также в ведомстве уточнили, что ранен оказался только один - 18-летний парень. В драке "один на один" его оппонент взял нож и ударил соперника в брюшную полость. 17-летний парень скрылся с места преступления.

- Следствием решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сказано в сообщении ведомства.

Массовая драка из-за женщины в Дагестане. Видео: Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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