Видео: Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщиной
В социальных сетях появился ролик инцидента в Махачкале. На видео попала массовая драка, вызванная, со слов свидетелей, споров насчет девушки.
Парень сделал в маршрутке замечание незнакомке: та якобы вела себя глупо. Она обиделась и передала слова недруга своему молодому человеку, который решил разобраться в ситуации. В итоге парни, подтянув людей со стороны, устроили массовую драку. Когда кулаки потеряли силу, в ход пошли ножи. Двух участников потасовки увезли с ножевыми ранениями.
Как уверяют комментаторы, инцидент произошел около медицинского колледжа имени Балшарова. Позже представители МВД по Дагестану подтвердили это. Также в ведомстве уточнили, что ранен оказался только один - 18-летний парень. В драке "один на один" его оппонент взял нож и ударил соперника в брюшную полость. 17-летний парень скрылся с места преступления.
- Следствием решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сказано в сообщении ведомства.
Массовая драка из-за женщины в Дагестане. Видео: Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU