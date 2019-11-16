В конфликте на дороге в Ставрополе погиб местный житель

16 Нояб. 20:53 2019-11-16T20:57:44+03:00

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В Ставрополе открыли уголовное дело по факту убийства мужчины на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю.

Как передают следователи, 14 ноября между водителями, попавшими в аварию, возник конфликт. Мужчина на "ВАЗ-2114" увидел, что столкнувшийся с ним автолюбитель на "ВАЗ-2110" уезжает, и хотел его остановить. Он вытащил того из машины и начал разбираться с ним словесно, за что получил удар ножом в грудь. Мужчина умер на месте.

За сутки злоумышленника удалось задержать. Им оказался 49-летний уроженец Михайловска, ранее судимый по 161 статье УК РФ (грабеж).

- По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 105 УК РФ (убийство), - сказано в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU