"От меня даже мать отказалась": Кирилл "Руки-базуки" сообщил неожиданную новость
У себя в аккаунте в Instagram известный фрик из Пятигорска Кирилл Терешин опубликовал странный пост - как по содержанию, так и оформлению.
- От меня даже мать отказалась. Кирилл скоро выйдет на связь, - написал "Синтоловый качок" и добавил необычное фото.
Вот этот снимок выложил Кирилл.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Комментарии к записи "Руки-базуки" закрыл. Размести пост из Москвы в 9 утра.
Кстати, Терешину удалили часть его "базук" и вместо синтола нашли вазелин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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