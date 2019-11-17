"От меня даже мать отказалась": Кирилл "Руки-базуки" сообщил неожиданную новость

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-17T10:56:42+03:00

И проиллюстрировал ее странным фото

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У себя в аккаунте в Instagram известный фрик из Пятигорска Кирилл Терешин опубликовал странный пост - как по содержанию, так и оформлению.

- От меня даже мать отказалась. Кирилл скоро выйдет на связь, - написал "Синтоловый качок" и добавил необычное фото.

Вот этот снимок выложил Кирилл.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комментарии к записи "Руки-базуки" закрыл. Размести пост из Москвы в 9 утра.

Кстати, Терешину удалили часть его "базук" и вместо синтола нашли вазелин.

ИСТОЧНИК KP.RU