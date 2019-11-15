2019-11-15T16:20:53+03:00
Общество

"Вазелиновый качок": как Кирилл Терешин нагло обманул всех

После операции Алана Мамаева рассказала, как выглядят "руки-базуки" изнутри [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Проблема качка не только в том, что он закачивал вещество большими дозамиПроблема качка не только в том, что он закачивал вещество большими дозамиФото: СОЦСЕТИ
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Организатор проекта "Пластика" и супруга футболиста Павла Мамаева - Алана побывала на операции по удалению синтола из "рук-базук" Кирилла Терешина. Блогер была шокирована увиденным: "Синтоловый качок" оказался не из синтола, а из обычного вазелина. Об этом Алана говорит в промо-ролике, который она опубликовала на YouTube-канале проекта.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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- Что это такое? Это что, вазелин? - спрашивает у доктора Мамаева, на что получает короткое "да".

Анонс ролика "Уже не Базуки". Видео: YouTube-канал "Пластика".

Выпустить ролик девушка обещает 18 ноября. В нем будет рассказана вся правда о том, из чего состоит "Синтоловый качок" и когда ему удалят "руки-базуки".

Напомним, Кирилл Терешин, страдающий от боли и жара еще с января этого года, обратился к Алане Мамаевой за помощью только в августе. Девушка в рамках своего шоу пообещала безвозмездно избавиться "Руки-Базуки" от шести килограммов масла в бицепсах. Для этого Мамаева прошла с фриком все обследования на физическое и психологическое здоровье. Теперь у Терешина есть письменное подтверждение, что он - вменяемый.

До Аланы никто не брался спасать Терешина. Все, даже Елена Малышева, боялись последствий операции. Как уверяют хирурги, если придется вырезать масло, то только с мышцами, в которые оно въелось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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