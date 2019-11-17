Чеченский министр ответил "шпиону", заснявшему его на видео в Москве

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-17T13:23:03+03:00

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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров показал у себя в Instagram, как стал героем тайной съемки. Во время визита в Москву его незаметно снял на видео земляк:

Чеченского министра тайком сняли на видео в метро Москвы.

- Вот, что мне прислал неопознанный молодой товарищ, по-шпионски снявший меня в районе станции метро «Университетская» (помню, был там подозрительный тип). Ускользнуть от всевидящего ока чеченских студентов, видимо, - без шансов... Везде засаду устроят, сорванцы, - посмеялся министр у себя в аккаунте.

ИСТОЧНИК KP.RU